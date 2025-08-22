Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) pode criar nos próximos dez anos quase seis mil novos empregos, gerar cerca de três mil milhões de euros de Produto Interno Bruto (PIB), contribuir com 316 milhões de euros em receitas fiscais e atingir um potencial de quase três mil milhões de euros em valor de mercado (equity), incluindo a possibilidade de lançar três empresas unicórnio, revela um comunicado da instituição.

O estudo coloca a UCP como a universidade mais empreendedora de Portugal e em 74.º lugar a nível europeu, entre 306 universidades europeias com orçamento anual entre 100 e 500 milhões de euros.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O levantamento analisou 905 universidades e institutos de investigação em 35 países, avaliou a eficiência das instituições de ensino superior na criação de startups fundadas por antigos alunos ou como spin-offs institucionais, bem como o contributo para a inovação, emprego e crescimento económico na Europa.

A métrica central do estudo é o número de startups lançadas por cada 100 milhões de euros de orçamento anual, permitindo comparações entre instituições de diferentes dimensões. As universidades foram categorizadas por orçamento: abaixo de 100 milhões, entre 100 e 500 milhões, entre 500 milhões e 1 mil milhões, e acima de 1 mil milhões.

Segundo o comunicado, trata-se de um dos estudos mais abrangentes sobre o impacto empreendedor das universidades na Europa.

A reitora da Católica, Isabel Capeloa Gil, revela que "para transformar é necessário não ter medo" e explica que este é um compromisso da universidade para o desenvolvimento de um espírito empreendedor.