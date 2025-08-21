Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Musicbox vai mesmo encerrar no dia 15 de setembro. A informação foi confirmada na página oficial da sala de espetáculos através de um comunicado.

Toda a programação do Musicbox, assim como a equipa, transita para a Casa Capitão, no Beato. Um projeto mais pequeno criado há oito anos, dos mesmos fundadores, e que será o futuro.

O criador do projeto artístico falou do sucesso do Musicbox que transformou o Cais do Sodré, um bairro "então abandonado e marginalizado".

De acordo com Gonçalo Riscado, ao longo de 16 anos passaram quase dois milhões de pessoas pelo Musicbox, numa média anual de 200 concertos e 500 DJ Sets.

"O Musicbox não foi apenas o clube do Cais do Sodré: foi o pulmão da nossa atividade enquanto empresa de gestão cultural. Graças a ele, pudemos realizar muitos projetos ao longo destes 19 anos — Club Docs, Festival Silêncio, Lisboa Capital República Popular!, Poetas do Povo, MIL (nas suas várias vertentes: Festival, Convenção, Revista, Academias, Milímetro), Liveurope — e tantos outros projetos e processos de criação, edição e promoção cultural", diz o comunicado.

Contudo, afirma que mesmo com os números a verificarem-se positivos, com média de 100 mil espectadores por ano, o projeto não conseguiu sobreviver ao "modelo ilusório de crescimento" que está assente no "turismo, na especulação imobiliária e na atração de residentes temporários com rendimentos elevados"

Gonçalo Riscado também aponta que tentou manter os dois projetos, mas não foi possível.

Por isso, a Casa Capitão é o "último projeto concretizado pelo Musicbox", um "pequeno centro cultural" considerado pelos criadores como um "espaço de encontro, ideias e lazer, sempre presente".

Após uma obra de requalificação, "abre finalmente ao público no dia 19 de setembro".

O comunicado apela ainda à "pressão" nos programas políticos das candidaturas autárquicas e termina com a vontade de manter uma relação com a cidade lisboeta.

O agradecimento e reconhecimento da autarquia lisboeta

A Câmara Municipal de Lisboa lançou um comunicado a agradecer e reconhecer o trabalho cultural feito pela Musicbox, espaço que "contribuiu de forma decisiva para a vitalidade da cidade e para a projeção de Lisboa como capital cultural dinâmica, criativa e aberta ao mundo".

Em relação à Casa Capitão, a autarquia congratulou a continuação do projeto no espaço da Fábrica de Unicórnios no Beato, "um dos territórios emergentes da cidade, que cada vez mais se afirma como polo de inovação, cultura e criatividade."

No final da nota, reafirma o compromisso de apoio aos agentes culturais da cidade e deseja o "maior sucesso neste novo capítulo da história com a Casa do Capitão.