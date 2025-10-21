Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O responsável afirmou, à agência Lusa, que a operação “está a correr muito bem” e que os turistas norte-americanos trazem “valor acrescentado” à região, procurando experiências autênticas e culturais, além do sol e praia.

Segundo André Gomes, muitos destes visitantes acabam por viajar por todo o país ou até comprar casa no Algarve, e a rota direta permite que comecem a sua visita a Portugal pela região.

Dados do INE mostram que o mercado norte-americano cresceu 9,8% em agosto, e o Algarve foi a região que mais contribuiu para os proveitos turísticos nacionais (36,3%).

O aumento de 3,4% no número de turistas portugueses no mesmo mês também mostra, segundo André Gomes, que o Algarve continua a ser o destino de férias preferido dos portugueses e de muitos visitantes estrangeiros.