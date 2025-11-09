Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O tempo em Portugal continental será geralmente pouco nublado, mas a nebulosidade aumentará nas regiões Norte e Centro ao longo da tarde, sobretudo no litoral. A partir do meio da tarde está prevista chuva nestas regiões, sendo mais frequente e intensa no Minho e Douro Litoral. O vento será fraco, soprando de norte e rodando para oeste ou sudoeste durante a tarde. Poderá formar-se alguma neblina ou nevoeiro nas primeiras horas do dia. As temperaturas descem ligeiramente, em especial as mínimas. Na Grande Lisboa o céu começará pouco nublado, tornando-se muito nublado ao final do dia, com vento fraco e uma pequena descida de temperatura. No Grande Porto o cenário será semelhante, mas com períodos de chuva a partir do meio da tarde.

No mar, as ondas na costa ocidental serão de noroeste com três a quatro metros, diminuindo para dois a três metros, e a temperatura da água oscilará entre os 17 e os 19 graus. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste, com cerca de um metro, e a água do mar estará entre os 19 e os 20 graus.

Nos Açores, o dia será de céu muito nublado com algumas abertas em todos os grupos. No grupo ocidental o vento soprará de oeste, moderado a fresco, com rajadas que podem atingir os 50 km/h, rodando para sudoeste ao final do dia. No grupo central o vento será de oeste, bonançoso a moderado, e no grupo oriental soprará de noroeste, enfraquecendo ao longo do dia. O mar estará cavado, com ondas de noroeste entre dois e cinco metros, e a temperatura da água rondará os 21 graus. As temperaturas mínimas e máximas previstas serão semelhantes em todas as ilhas principais, variando entre 16 e 20 graus.

Na Madeira, o céu estará muito nublado, com possibilidade de chuva fraca, sobretudo na vertente norte e nas zonas mais altas. O vento será fraco, de nordeste, e a temperatura descerá ligeiramente. No Funchal o tempo será idêntico, com céu muito nublado e possibilidade de chuva fraca. No mar, as ondas na costa norte serão de noroeste entre 2,5 e 3,5 metros, diminuindo para cerca de 2 metros, enquanto na costa sul as ondas terão entre 1 e 1,5 metros, podendo atingir 2,5 metros a oeste da ilha. A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 22 e os 23 graus.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.