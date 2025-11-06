Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois do desaire frente ao Nottingham Forest, o treinador Francesco Farioli mudou oito jogadores para este encontro, que no primeiro tempo não teve golos.

Aos 48 minutos, o Ultrech colocou-se na frente do encontro, depois de um livre estudado, Miguel Rodríguez marcou o primeiro golo desta formação na edição de 2025 da Liga Europa.

O FC Porto andou atrás do resultado, empatando o jogo ao minuto 67 por Borja Sainz. Assim, depois de duas vitórias e uma derrota, este é o primeiro empate.

