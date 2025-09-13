Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo vídeos partilhados nas redes sociais, o drone aproximou-se do complexo antes de explodir numa bola de fogo, levantando uma grande coluna de fumo. O chefe da região, Radiy Khabirov, descreveu o incidente ao jornal britânico como um “ataque terrorista por drones do tipo aeronave”.

Khabirov explicou que um drone atingiu a refinaria, enquanto outro foi abatido. Não houve vítimas nem feridos, e os danos materiais foram considerados ligeiros.

A agência de inteligência militar ucraniana GUR reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem realizado ataques a refinarias russas para tentar reduzir a capacidade do Kremlin de financiar o conflito. Durante o verão, uma série de ataques ucranianos a refinarias russas afetou a capacidade de processamento de várias instalações importantes, contribuindo para o aumento do preço dos combustíveis.

O complexo de Ufa é considerado um dos maiores da Rússia, produzindo mais de 150 tipos de produtos petrolíferos, de acordo com informações do Kremlin em 2016.