O presidente dos EUA, Donald Trump, terá manifestado o desejo de que o novo estádio dos Washington Commanders, avaliado em 3,7 mil milhões de dólares, seja batizado com o seu nome, avança a ESPN.

O estádio está a ser construído no antigo local do RFK Stadium, que acolheu a equipa entre 1961 e 1996, e será inaugurado em 2030. Fontes da Casa Branca revelaram que já houve contactos informais com um membro do grupo de proprietários liderado por Josh Harris para expressar o pedido de Trump.

A porta-voz Karoline Leavitt afirmou que o nome seria “uma homenagem bonita, já que foi o Presidente Trump quem tornou possível a reconstrução do novo estádio”.

Um representante dos Commanders recusou fazer comentários, mas uma fonte da equipa adiantou que a organização se tem preparado para a presença de Trump no jogo em casa contra os Detroit Lions, no domingo, onde deverá participar nas atividades do intervalo em homenagem aos militares. Ainda assim, não houve conversas formais sobre a nomeação do estádio até ao momento.

Os direitos de nome do estádio pertencem atualmente à equipa e destinam-se, em princípio, a um patrocinador corporativo. No entanto, qualquer decisão de homenagear um indivíduo envolverá o Conselho do Distrito de Colúmbia, que irá arrendar o estádio à equipa, e o National Park Service, que gere o terreno federal onde o estádio será construído.

O projeto do novo estádio inclui 65.000 lugares, áreas residenciais, um complexo desportivo e lojas, representando “o maior projeto de desenvolvimento económico na história de D.C.”, segundo a presidente do distrito, Muriel Bowser. A equipa investirá 2,7 mil milhões de dólares, arcando com todos os custos excedentes, enquanto o distrito contribuirá com 1 mil milhões.

Quase todas as equipas da NFL vendem os direitos de nome de estádios a patrocinadores corporativos, mas Trump quer que o estádio seja batizado com o seu nome, sem recorrer a um patrocinador, como forma de reconhecimento pelo seu papel na aprovação do projeto. Fontes citadas pela ESPN afirmam que o ex-Presidente dispõe de “vários recursos para influenciar a decisão final” junto das autoridades responsáveis.

