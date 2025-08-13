Durante uma aparição no Kennedy Center, o presidente norte-americano afirmou que a maioria republicana no Congresso aprovará o prolongamento sem dificuldades e voltou a atacar os democratas, que acusou de "não fazerem nada para impedir o crime" na cidade.

Ao contrário dos 50 Estados norte-americanos, o município de Washington DC possui uma relação especial com o Estado federal, um estatuto que limita a autonomia.

A Guarda Nacional norte-americana, um contingente de militares da reserva, começou na terça-feira a chegar às ruas de Washington, enquanto a autarca da capital e a procuradora-geral Pam Bondi discutiam "uma estratégia" de combate à criminalidade.

Trump indicou que o governo federal colaborou com a autarca, Muriel Bowser, nos últimos seis meses, mas que os números oficiais da criminalidade "estão piores do que nunca" e acusou as autoridades locais de manipularem as estatísticas.