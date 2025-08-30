Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O plano, ainda não confirmado oficialmente, surge na sequência de ações semelhantes em Los Angeles e Washington, D.C., onde Trump mobilizou agentes federais e forças da Guarda Nacional. Em declarações à CBS News, Pritzker alertou que a eventual chegada de militares à terceira maior cidade dos EUA representa um ataque à população e à autonomia do estado. “Ele pode discordar de um estado que não votou nele, mas isso não justifica enviar tropas”, afirmou.

Trump, por sua vez, tem criticado duramente o prefeito Brandon Johnson e descreveu Chicago como um “caos”, sugerindo que a sua administração poderá intervir para restaurar a ordem. Fontes indicam que operações de fiscalização de imigração e reforço militar poderão começar já na próxima semana, com o envio potencial de milhares de membros da Guarda Nacional do Pentágono.

Pritzker também levantou suspeitas políticas sobre a intenção da Casa Branca, defendendo que esta ação poderia visar controlar ou influenciar as eleições de 2026. “O presidente tem outros objetivos além do combate ao crime”, disse, acrescentando que o plano constitui um ataque ao povo americano.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, rebateu as acusações e destacou a elevada criminalidade em Chicago, responsabilizando Pritzker pela situação. “Os residentes estariam mais seguros se o governador fizesse o seu trabalho, em vez de se colocar como herói da oposição liberal”, declarou.

Especialistas e políticos locais têm alertado para os riscos de enviar tropas federais às ruas de grandes cidades, argumentando que a polícia local está mais preparada para lidar com o crime. Além disso, futuros despachos militares poderão enfrentar barreiras legais: normalmente, os governadores controlam a Guarda Nacional dos seus estados, exceto em situações específicas previstas por lei.

Em junho, a administração Trump enviou milhares de membros da Guarda Nacional da Califórnia para Los Angeles, contrariando o governador Gavin Newsom, numa ação justificada pelo presidente como proteção a agentes federais. A medida levou a processos judiciais que ainda aguardam decisão sobre a legalidade do uso militar em operações de policiamento urbano.