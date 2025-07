Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No sábado, dia 26 de julho, apresenta-se "À Flor do Azulejo, a Cor do Tejo", no novo jardim do CAM Gulbenkian, inspirada nos azulejos tradicionais portugueses e produzida a partir de materiais sustentáveis, segundo divulgado em nota às redações.

O autor da exposição é o coletivo Fahrenheit 180º constituído pelo arquiteto suíço Jeremy Morris (Genebra, 1996), "que defende a utilização da terra como alternativa sustentável ao betão, e por Luca Carlisle (Genebra, 1997), arquiteto luso-suíço que integra o design ecológico em todos os seus projetos."

A apresentação insere-se no "projeto Bauhaus of the Sea Sails, uma iniciativa europeia que desafia a repensar a relação dos espaços urbanos com os oceanos, mares, rios ou lagos."

Para além disto também há dois momentos gastronómicos Oyster Alchemy, com iguarias confecionadas a partir dos biomateriais usados na instalação como ostras, algas e mexilhões, e Boca do Estuário, onde um menu regenerativo é servido em colaboração com A Mesa do CAM.

O programa também inclui duas conversas: Futuros Líquidos: Arte, Design & Natureza, com a presença de Jeremy Morris e Luca Carlisle, e Paisagens Sonoras, com as artistas Francisca Rocha Gonçalves e Nandita Kumar. O dia termina no Engawa com a performance Rádio Bugio, de Diana Policarpo e Bernardo Gaeiras,

Para mais informações sobre o evento pode visitar o site aqui.