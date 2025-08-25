Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Vários vídeos partilhados nas redes sociais mostram Tiago Grila a ser retirado do recinto por dois seguranças, apenas para, de seguida, tentar desferir socos. Noutro registo da mesma noite, é possível ver várias pessoas junto a um muro, aparentemente a continuar as agressões.

A confusão ocorreu durante a atuação do rapper Piruka, cabeça de cartaz das festas, avança o Observador.

Tiago Grila terá entrado em conflito com um membro da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Ó, com quem já tinha tido um desentendimento nas mesmas celebrações há dois anos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Moura confirmou que esteve no local, mas que a situação já estava apaziguada à chegada e que Tiago Grila não se encontrava presente. Não foi registada qualquer queixa relacionada com o incidente.

Nas redes sociais, o influencer reconheceu o conflito com uma pessoa e afirmou não saber que esta fazia parte da comissão de festas. Em stories anteriores, partilhou ainda vários vídeos captados durante a festa.

O influencer foi constituído arguido em junho, ficando sujeito a Termo de Identidade e Residência, no âmbito de um processo em que é suspeito do crime de omissão de auxílio, após ter declarado num podcast que tinha atropelado uma mulher. O caso foi investigado pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Amadora.