Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suspeito, Tyler Robinson, de 22 anos, enfrenta acusações de homicídio agravado pela morte de Kirk, baleado a 10 de setembro num campus universitário em Utah. O Ministério Público está a pedir a pena de morte.

Durante uma audiência virtual, o juiz afirmou que Tyler Robinson “deverá estar vestido como alguém que é presumido inocente”, reconhecendo que o caso atraiu uma atenção “extraordinária” da comunicação social e do público. No entanto, alertou que o arguido representa preocupações de segurança na sala de audiências.

Os advogados de defesa argumentaram que a divulgação de imagens do seu cliente com uniforme prisional ou algemado poderia prejudicar potenciais jurados, dado o elevado interesse mediático do caso.

O juiz acedeu parcialmente ao pedido: Robinson poderá vestir-se à civil, mas continuará sob restrição física, ainda que os media estejam proibidos de fotografar ou filmar as algemas.

Sem antecedentes criminais conhecidos, Tyler Robinson é acusado de ter disparado de um telhado contra Charlie Kirk, um fervoroso apoiante de Donald Trump e fundador do movimento Turning Point USA, organização que promove o conservadorismo entre jovens eleitores.

O suspeito entregou-se à polícia na noite seguinte ao crime. As autoridades dizem possuir mensagens de texto e provas de ADN que o ligam diretamente ao homicídio.

Na sua primeira audiência, em setembro, Robinson participou por videoconferência a partir da prisão do condado de Utah, limitando-se a confirmar o nome e mantendo-se em silêncio durante o restante procedimento.

O juiz Tony Graf marcou as primeiras audiências presenciais do caso para 16 e 30 de janeiro do próximo ano, avança a imprensa norte-americana.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.