No “Constelação”, nome do bar, onde habitualmente se reúnem pessoas de várias nacionalidades, estariam pelo menos 100 pessoas a celebrar a chegada de 2026 quando se deu um incêndio, seguido de uma explosão.

A France24 avança, através de fonte polícial da suíça, admite “dezenas de mortos” e “centenas de feridos”. Segundo o Ministério das Relações Exteriores italiano, citando a polícia suíça, cerca de 40 pessoas morreram.

Já ao Gaetan Lathion, o porta voz da polícia do cantão de Valais, explicou que “o incêndio começou pela 1h30 no bar “Constelação” em Crans-Montana”.

Foram mobilizados dez helicópteros e 40 ambulâncias para o local, revelaram em conferência de imprensa as autoridades, que referiram que estão pelo menos 150 profissionais de saúde.

