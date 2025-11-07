Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu muito nublado no continente, com períodos de chuva que evoluem para aguaceiros, por vezes fortes no litoral a norte do Cabo Carvoeiro. O vento será mais intenso nas terras altas e na faixa costeira, com uma pequena subida da temperatura.

Sete distritos — Viseu, Leiria, Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro — estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte. O aviso vigora entre as 09h00 e as 15h00 em Viseu, Leiria e Coimbra; até às 09h00 em Viana do Castelo e Braga; e até às 12h00 no Porto e Aveiro, podendo a precipitação ser acompanhada de trovoada.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, entre as 12h00 de sábado e as 00h00 de domingo, devido à agitação marítima, com ondas de noroeste entre 4 e 4,5 metros.

As temperaturas mínimas vão variar entre 6 °C na Guarda e 14 °C em Lisboa, Setúbal e Aveiro, enquanto as máximas oscilarão entre 10 °C na Guarda e 22 °C em Faro.

O aviso amarelo é emitido quando existe risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.