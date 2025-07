Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) denuncia as condições críticas de trabalho na Unidade de Saúde Familiar (USF) Parque Cidade, da Unidade Local de Saúde de Loures e Odivelas, onde as temperaturas nos gabinetes clínicos chegam aos 35ºC — muito acima do limite legal de 25ºC.