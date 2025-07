Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O objetivo da medida é facilitar o cumprimento das obrigações contributivas por cidadãos e empresas, reduzindo o risco de atrasos e penalizações.

O presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, Luís Farrajota, afirma que este é “um passo significativo na modernização dos serviços públicos, aproximando o Estado das pessoas, com soluções mais simples, rápidas e adaptadas ao quotidiano dos cidadãos”, numa nota enviada à Agência Lusa, na SIC Notícias.

Com esta atualização, o instituto prevê uma redução de cerca de 70% dos pagamentos presenciais nos balcões da Segurança Social, que em 2023 receberam mais de 700 mil pessoas, e já ultrapassaram os 200 mil atendimentos este ano.

Na quinta-feira, o pagamento por MB Way será também disponibilizado aos trabalhadores do serviço doméstico no portal da Segurança Social. O instituto espera, assim, eliminar os pagamentos presenciais nas tesourarias para este grupo, cujas contribuições ainda representam 30% dos pagamentos feitos presencialmente.

A introdução do MB Way estava inicialmente prevista apenas para 2026, mas foi antecipada no âmbito das medidas de simplificação da relação dos cidadãos com os serviços e da aposta na digitalização.

De acordo com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, esta é mais uma etapa do programa de transformação digital “Primeiro Pessoas”, que desde janeiro já permitiu retirar 450 mil pessoas do atendimento presencial.