Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Igreja Anglicana viveu hoje um momento histórico ao nomear Sarah Mullally, de 63 anos, como arcebispa de Cantuária, tornando-a a primeira mulher a assumir a mais alta função espiritual da instituição, diz a CNN. A escolha marca não apenas uma mudança simbólica, mas também um passo significativo na modernização da Igreja de Inglaterra, cuja liderança máxima era, até agora, exclusivamente masculina.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira em Londres. Assim, a arcebispa de Cantuária é considerada a líder espiritual de mais de 85 milhões de anglicanos espalhados pelo mundo, incluindo comunidades em África, Ásia, América e Oceânia.

Sarah Mullally não é uma figura nova no seio da hierarquia anglicana. Em 2018, foi nomeada bispa de Londres, posição que a colocava como a terceira figura mais relevante da Igreja, imediatamente a seguir aos arcebispos de Cantuária e de Iorque.

O seu percurso, contudo, não começou no púlpito. Antes de se dedicar à vida religiosa, Mullally construiu uma carreira sólida na área da saúde, tendo sido enfermeira em hospitais londrinos e, posteriormente, chefe dos serviços de enfermagem em Inglaterra, bem como diretora de experiência do doente no Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS).

A sua experiência profissional fora do universo religioso é frequentemente destacada como exemplo de liderança prática, empatia e capacidade de gestão. Ao longo dos anos, Mullally foi ganhando reputação como uma voz moderada, capaz de equilibrar a tradição com as exigências contemporâneas.

A nomeação de Mullally só se tornou possível devido às reformas implementadas pelo seu antecessor, Justin Welby, que ocupou o cargo até 2024, ano em que se demitiu na sequência de um escândalo relacionado com encobrimento de abusos sexuais. Durante o seu mandato, Welby impulsionou mudanças estruturais que permitiram a consagração de mulheres como bispas, abrindo assim caminho à histórica decisão agora tomada.

Como arcebispa de Cantuária, Mullally vai desempenhar um papel importante na vida pública, ocupando um lugar na Câmara dos Lordes do Parlamento do Reino Unido, recorda a BBC.

Assim, vai liderar debates, falar sobre várias questões — incluindo relacionadas com liberdade religiosa — e responder a eventos de importância nacional.

Sarah Mullally é a 106.ª clériga a assumir o cargo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.