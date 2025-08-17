Ryan Wardwell, residente em Long Beach, decidiu no dia 10 de agosto aventurar-se no conjunto de quedas de água conhecido como Seven Teacups, localizado no rio Kern, a sul do Parque Nacional de Sequoia. O objetivo era descer em rappel as sucessivas cascatas, atividade que já tinha realizado anteriormente. Contudo, as fortes correntes, designadas pelas autoridades como “hidráulicas extremas”, empurraram-no para fora das cordas e prenderam-no atrás de uma das cascatas, conta o The Guardian.

Wardwell acabou por se abrigar numa pequena gruta escura, completamente encharcado e sem possibilidade de se aquecer ou secar. De acordo com o capitão Kevin Kemmerling, do gabinete do xerife do condado de Tulare, o homem tentou escapar várias vezes, mas “não havia nada que pudesse fazer para romper aquela barreira de água”.

Quando não regressou ao automóvel, estacionado nas proximidades, as autoridades foram alertadas. Amigos que o tinham acompanhado até parte do percurso deixaram inclusive um bilhete no veículo, pedindo a quem passasse que comunicasse às autoridades se a viatura ainda lá estivesse no dia seguinte.

A operação de busca começou a 11 de agosto, envolvendo meios aéreos e tecnologia de infravermelhos. Contudo, o terreno acidentado e a diminuição da luz natural dificultaram os trabalhos, obrigando a interromper as diligências. Foi apenas no dia seguinte que os socorristas conseguiram localizá-lo, após sobrevoarem a cascata com um drone que captou a sua presença atrás da queda de água.

Ainda consciente, Wardwell conseguiu comunicar com os elementos de resgate, explicando como tinha ficado preso. Pouco depois, uma equipa da patrulha rodoviária da Califórnia realizou uma operação de salvamento com helicóptero. As imagens divulgadas no Facebook pelo gabinete do xerife mostram o momento em que a aeronave paira sobre a vegetação e as águas agitadas, até conseguir içar o homem em segurança.

Wardwell foi transportado para receber assistência médica. Sofria de desidratação e apresentava apenas ferimentos ligeiros, tendo-se reunido com a família ainda no local. As autoridades sublinharam o caráter extraordinário da sobrevivência, considerando que o homem passou dois dias exposto a temperaturas baixas, sem comida e permanentemente molhado.