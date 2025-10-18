Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso começou na quinta-feira, quando um cidadão alertou as autoridades para o que parecia ser um crocodilo abandonado nas águas de um canal. O incidente levou a equipa de crimes rurais da polícia de Derbyshire a publicar “o apelo mais estranho de sempre” na sua página de Facebook, a pedir informações sobre o paradeiro do réptil.

“Vamos arriscar e adivinhar que este pequeno rapaz não é nativo de Derbyshire”, escreveram os agentes, acrescentando com humor: “Embora não sejamos médicos, estamos bastante conscientes de que o crocodilo está morto”.

A publicação rapidamente se tornou viral, e gerou centenas de partilhas e comentários divertidos.

Na sexta-feira, a polícia atualizou o caso com o desfecho inesperado: “Podemos agora confirmar que o mistério foi resolvido! Um cidadão veio explicar que o crocodilo era um exemplar de taxidermia (técnica de preservar a pele e a forma de animais mortos), cheio de palha, que acabou por ser apanhado acidentalmente durante uma sessão de pesca”, revelou a força policial.

“Embora nos tenha dado um bom susto, afinal era mais fofura do que medo”, acrescentaram os agentes.