O suposto crocodilo que tinha sido avistado num canal em Willington, no condado de Derbyshire, não passava de um animal empalhado, confirmou esta sexta-feira a polícia local, citada pela Sky News.
Reino Unido: Polícia resolve mistério de “crocodilo” encontrado num canal em Derbyshire
18 out 2025 16:58
