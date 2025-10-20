Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um bebé recém-nascido foi encontrado na madrugada desta segunda-feira junto à entrada do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, avança a CNN Portugal.

O alerta foi dado por volta das 05h30, quando um bombeiro de serviço localizou a criança dentro de um saco de compras aberto, acompanhado de fraldas e leite.

O bebé, do sexo masculino, foi imediatamente assistido e transportado de ambulância para o Hospital de Leiria, onde se encontra em estado estável e sob acompanhamento médico. Fontes hospitalares indicam que a criança terá nascido há cerca de 24 horas.

A Polícia Judiciária foi notificada e deverá deslocar-se ao hospital ainda esta segunda-feira para dar início à investigação. Imagens de videovigilância do exterior do quartel foram preservadas e poderão ser determinantes para identificar a pessoa que abandonou o recém-nascido.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.