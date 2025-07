A proprietária, uma mulher de 26 anos, foi detida e aguarda ser ouvida, esta terça-feira, para a aplicação de medidas de coação,

No lar, situado em Casais Brancos, no concelho de Peniche, foram encontrados três idosos sozinhos, avança a Agência Lusa, no Observador.

Dois dos idosos foram encaminhados para as famílias e o terceiro para uma Estrutura Residencial para Idosos licenciada.

"O encerramento urgente é decretado de forma imediata, na sequência de ação de fiscalização do Instituto da Segurança Social, sempre que se verifique um perigo iminente para a vida dos utentes, procedendo-se de imediato à retirada dos mesmos e ao respetivo encaminhamento para junto dos familiares ou outras respostas sociais condignas", declarou a Segurança Social em comunicado.