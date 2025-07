Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária deteve um dos suspeitos de roubos em agências bancárias, avançam num comunicado.

O homem pertencia a uma dupla de assaltante. O outro indivíduo tinha sido detido no passado dia 17 de junho.

Os dois homens identificavam as agências bancárias com menos movimento e, com o rosto coberto, roubavam todo o dinheiro disponível, tendo acumulado milhares de euros.

O primeiro assalto teve um momento de confronto com os funcionários do banco que, sob ameaça de arma de fogo, cederam aos pedidos dos assaltantes.

O detido já tinha sido condenado por integrar e liderar um bando que efetuara cinco roubos a agências bancárias.

De momento, mantém-se em prisão preventiva.