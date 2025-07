Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A autoridade da aviação civil russa, Rosaviatsia, autorizou a companhia aérea Nordwind a operar esta rota duas vezes por semana, avança o The Moscow Times. Até agora, a única ligação aérea direta entre os dois países era um voo da Air Koryo entre Pyongyang e Vladivostok, retomado em agosto de 2023 após uma suspensão de três anos devido à pandemia de Covid-19.

A Rosaviatsia já tinha incentivado as companhias russas a estabelecer rotas regulares para a Coreia do Norte após reuniões com responsáveis norte-coreanos da aviação. O Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, em Moscovo, prevê iniciar os voos para Pyongyang a 27 de julho.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a Coreia do Norte tornou-se um dos aliados mais próximos do país. Os EUA e os seus aliados acusam Pyongyang de fornecer artilharia e mísseis balísticos a Moscovo. A relação entre os dois países intensificou-se com visitas oficiais de alto nível e, no ano passado, foi assinado um pacto de defesa mútua durante a visita de Vladimir Putin a Pyongyang.