A TOT Power Control, empresa com sede em Madrid, ganhou no tribunal de Delaware, estado norte-americano, uma ação movida contra a big tech Apple.

Em causa está uma patente relacionada com a tecnologia das comunicações sem fios, segundo o El Confidencial. Os chips presentes nos iPhones, iPads e Apple Watches violaram os direitos da patente da TOT no que diz respeito à tecnologia utilizada no modelo sem fios 3G.

Na ação, a tecnológica espanhola alegava que os dispositivos presentes nos produtos da Apple utilizavam transceptores (dispositivos que combinam um transmissor e um receptor) que tinham a sua tecnologia patenteada sem licença. A Apple negou as acusações e argumentou que as patentes eram inválidas.

Um porta-voz da Apple declarou que a marca está dececionada com o veredicto e planeia recorrer. Já o CEO da TOT e engenheiro Álvaro López-Medrano demonstrou-se "encantado", por um juiz em Delaware ter reconhecido a sua tecnologia ao determinar que foi infringida uma das suas patentes.

Não é a primeira vez que a pequena empresa de Madrid tem de recorrer ao tribunal por casos de infrações de patentes. Em 2016, processou a Vodafone e Huawei num mínimo de 508 milhões de euros.