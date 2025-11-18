Depois de correr 160 quilómetros, a um ritmo de 4 minutos e 42 segundos por quilómetro Caitriona Jennings quer que outras mulheres percebam que com vontade e dedicação é possível ultrapassar desafios que à primeira vista parecem impossíveis.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários