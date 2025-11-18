Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Caitriona Jennings, ultramaratonista de 45 anos de Donegal, quebrou recentemente o recorde mundial feminino de 160 quilómetros (100 milhas) ao completar a prova Tunnel Hill 100 Mile, em Illinois, em 12h37m04s, a uma média de 7min34s por milha, aproximadamente 4min42s por km.

Curiosamente, segundo o The Guardian, até então nunca tinha corrido mais de 60 milhas de uma só vez. Após a corrida, Caitriona Jennings apanhou num voo noturno para Dublin e seguiu diretamente para o trabalho. Apesar do feito, rejeita a ideia de ser uma supermulher, explicando que o desafio exigiu sobretudo preparação mental e treino consistente, muitas vezes antes do trabalho, durante a hora de almoço e aos fins de semana.

A experiência de Caitriona Jennings exemplifica como os ultramaratonistas e vida quotidiana podem coexistir, mostrando também que alguma dor e esforço são naturais e necessários para atingir objetivos ambiciosos. O jornal britânico refere outros exemplos como Sarah Webster, que aos 46 anos quebrou o recorde feminino de 24 horas, e Jasmin Paris, que completou a Barkley Marathon, uma das corridas mais difíceis do mundo, enfrentando privação de sono e alucinações.

Ultramaratonistas, como o cantor Dave Pen no documentário Run Again, mostram que correr extremos não é loucura, mas sim uma forma de viver intensamente, testando limites e aprendendo mais sobre si próprios. Adharanand Finn descreve o ultrarunning como metáfora da vida, com altos e baixos, dores e superações — simbolizado pelo lema da atleta espanhola Azara García de los Salmones: “O diabo sussurrou-me: ‘Não és forte o suficiente para enfrentar a tempestade.’ Eu respondi: ‘Eu sou a tempestade.’”

Para Caitriona Jennings, correr na natureza proporciona um “sentido de realização enorme”, comparável a “uma droga segura e saudável”, e espera inspirar outras mulheres a perceberem que, com vontade e dedicação, é possível alcançar grandes desafios, mesmo que pareçam fora do alcance.