O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto de luto nacional de dois dias pela morte de Francisco Pinto Balsemão, a cumprir hoje e quinta-feira, avança a Lusa. O decreto já terá seguido para promulgação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Já ontem o Primeiro-Ministro reagia “com muita tristeza” à morte de Francisco Pinto Balsemão e deixou no ar possibilidade de hoje, no Conselho de Ministros, "decretar luto nacional no dia em que se vão realizar as cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão”.

Luís Montenegro destacou ainda o papel fundamental de Balsemão para uma imprensa livre e acrescentou que falou com o pela última vez com Balsemão pouco antes das eleições legislativas.

