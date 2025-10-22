Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro caso ocorreu na segunda-feira, quando foi participado à Esquadra de Santa Cruz o desaparecimento de um homem de 64 anos, portador de doença de Alzheimer, que tinha sido visto pela última vez na zona do Parque de Merendas dos Remédios.

Por se tratar de uma área florestal e não terem resultado as buscas iniciais, a PSP ativou a Brigada de Busca e Salvamento e o Grupo Operacional Cinotécnico, com o objetivo de alargar a área de procura. Após algumas horas de operações, e em coordenação com o Serviço Regional de Proteção Civil, o canídeo policial conseguiu sinalizar o cidadão, que foi encontrado fragilizado, mas sem ferimentos. Por precaução, foi transportado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A segunda operação de resgate ocorreu na terça-feira, no concelho de Machico, após o desaparecimento de uma mulher de 52 anos, com problemas do foro psiquiátrico. Como a área de desaparecimento não estava identificada, a PSP difundiu o alerta por todo o dispositivo policial, tendo uma patrulha da Esquadra de Santa Cruz localizado a viatura da mulher numa zona florestal do Santo da Serra.

As buscas só puderam começar ao amanhecer, devido à densa vegetação e à fraca luminosidade, envolvendo polícias das esquadras de Machico e Santa Cruz, a Brigada de Busca e Salvamento, a equipa de meios aéreos não tripulados e vários elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e da GNR.

O esforço conjunto permitiu localizar a mulher por volta da hora de almoço. A cidadã encontrava-se em estado de grande fragilidade, tendo sido evacuada por via aérea para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica.

A PSP destacou o trabalho de equipa e a cooperação entre as várias forças e serviços de emergência, sublinhando o sucesso das duas operações que permitiram salvar com vida ambos os desaparecidos.

