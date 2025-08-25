Na sessão de abertura da 21.ª edição da Universidade de Verão do PSD, Hugo Soares deixou fortes críticas à forma como os líderes do Chega e do PS acusaram o primeiro-ministro de estar ausente durante o combate aos incêndios, salientando que as recomendações dos peritos após os fogos de 2017 concluíram que tinha sido prejudicial a presença de políticos no teatro de operações.

"O primeiro-ministro esteve sempre ao comando das operações, foi as vezes que teve de ir à proteção civil, mas é verdade que não contribuiu para o 'show-off' nem para complicar o teatro de operações", defendeu o secretário-geral do PSD.

No entanto, Hugo Soares distinguiu as propostas dos dois principais partidos da oposição feitas nas últimas semanas, dizendo ver "com bons olhos" a proposta do PS de criação de uma nova Comissão Técnica Independente, "longe dos políticos, longe do combate partidário", apesar de acusar os socialistas de terem sido "um bocadinho ligeiros nas críticas ao Governo"

Já sobre a proposta do Chega de uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar a prevenção e o combate aos incêndios desde 2017 até agora e que investigue os "negócios e interesses económicos que alegadamente prosperam" com os fogos, Hugo Soares fez uma avaliação negativa.

"Parece-me absolutamente extemporânea, parece-me absolutamente inútil, mas, sobretudo, completamente despropositada a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tal qual propõe o Partido Chega. E ela é despropositada porque não serve os seus fins, mas ela é, sobretudo, despropositada porque, com a dor, com o sofrimento e com um assunto que é sério, deve-se evitar fazer política partidária, e é isso que o deputado André Ventura está a querer fazer", acusou.