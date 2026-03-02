Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump voltou a ser bastante duro com o regime do Irão e destacou que a previsão apresentada para este conflito é apenas uma estimativa inicial e que as forças norte-americanas mantêm capacidade operacional para sustentar operações "por muito mais tempo", se necessário.

"Pode durar três ou quatro semanas, mas estamos preparados para qualquer cenário”, declarou o chefe de Estado, acrescentando que os Estados Unidos dispõem de recursos militares, logísticos e estratégicos suficientes para responder a uma escalada do conflito ou a eventuais ataques de retaliação por parte do Irão ou de forças aliadas.

As declarações surgem num momento de elevada tensão no Médio Oriente, após ataques aéreos e bombardeamentos atribuídos às forças norte-americanas e israelitas, que já provocaram centenas de mortos e feridos em território iraniano, incluindo civis.

Trump reiterou que o objetivo da operação é neutralizar ameaças à segurança regional e internacional, mas não esclareceu se Washington admite uma solução diplomática a curto prazo ou contactos diretos com Teerão para travar a escalada militar.