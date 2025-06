Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho disse à Lusa que as buscas recomeçaram cerca das 08:00 com meios terrestres, marítimos e um meio aéreo da Guardia Civil espanhola.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Caminha, estão empenhados elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, do projeto "SeaWatch", um navio da Marinha Portuguesa, NRP Figueira da Foz, meios da Guardia Civil de Espanha e elementos dos Bombeiros Voluntários de Caminha e de Vila Praia de Âncora.

Em comunicado, acrescenta que, quando reunidas as condições, irão ser empenhados uma equipa técnica do Instituto Hidrográfico e elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, para realizar buscas subaquáticas.

Segundo o que foi possível apurar, “a vítima, um homem de 62 anos, encontrava-se a praticar a atividade de pesca lúdica a bordo de uma embarcação, tendo, por motivos desconhecidos, naufragado, acabando por desaparecer no mar”, acrescenta a Autoridade Marítima Nacional.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares da vítima.