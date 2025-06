Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto de Caminha explicou que o alerta do desaparecimento do sexagenário e do seu cão foi dado hoje às 9h20 e que os meios de busca acionados foram dois helicópteros e seis meios náuticos na água da Capitania e da Polícia Marítima.

Ínsua é uma ilha portuguesa que se situa na foz no Rio Minho, na fronteira norte entre Portugal e Espanha.

Estão também a ser feitas “buscas por terra” e um navio espanhol, que estava a fazer trabalhos de investigação oceanográfica, também se juntou às buscas, acrescentou o capitão da Capitania do Porto de Caminha.

O desaparecimento do homem de 62 anos e do seu cão foi na Barra Norte do Porto de Caminha, a noroeste da ilha da Ínsua, entre as margens portguesa e espanhola.

Segundo o capitão, os helicópteros vão ter de reabastecer nas próximas horas, mas as buscas vão continuar até encontrarem o homem de 62 anos.