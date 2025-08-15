Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso ocorreu no domingo à noite, quando Sean Charles Dunn, de 37 anos, terá insultado um agente da Autoridade de Alfândega e Proteção de Fronteiras, chamando-lhe “fascista”, antes de lhe atirar uma sanduíche ao peito.

O momento foi filmado e tornou-se viral rapidamente. Sean Dunn tentou fugir, mas acabou por ser detido.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, confirmou o despedimento, afirmando que “não se trabalhará nesta administração desrespeitando o governo e as forças de segurança”.

Segundo a acusação, o incidente aconteceu num contexto de reforço da presença policial e da Guarda Nacional na capital, avança a AP.