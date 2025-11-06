Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Serra da Estrela registou a primeira neve da época na noite passada, acompanhada por vento forte no ponto mais alto do continente.

Em resultado destas condições, a Estrada Nacional (EN) 339, que atravessa o maciço central, foi encerrada pelas 21h30. Os troços afetados incluem a estrada entre os Piornos (Covilhã) e a Lagoa Comprida (Seia), bem como o acesso à Torre.

O encerramento foi confirmado pela Proteção Civil e por fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

O IPMA tinha previsto aguaceiros para a noite de quarta-feira na região, que poderiam ser de neve acima dos 1.600 a 1.800 metros devido a uma acentuada descida da temperatura.

Portugal continental encontra-se sob o efeito de uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, que provoca chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

