Em comunicado, o IPMA explicou que a partir da próxima quinta-feira, dia 22, "prevê-se a passagem de um sistema frontal associado a esta depressão, com períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da noite, que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada". Esta previsão estende-se até ao sábado, dia 24.

Nas terras altas das regiões Norte e Centro acima de 600 metros de altitude, a "precipitação irá ocorrer sob a forma de neve".

"A acumulação de neve será significativa nas serras destas regiões, com valores que poderão atingir 25 cm até sábado, dia 24. Contudo, não se descarta a possibilidade de ocorrer queda de neve, embora em menor quantidade, na serra de S. Mamede e Marvão (Alto Alentejo) e nos pontos mais altos da serra de Monchique (Algarve)", acrescenta o IPMA.

Devido a esta situação já foram emitidos avisos amarelo de precipitação e rajada, laranja de neve e vermelho de agitação marítima, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias.

