“Nenhum novembro sem abril, nenhuma Constituição sem novembro”, afirmou o chefe de Estado, evocando o papel de António Ramalho Eanes como Capitão de Abril, chefe militar do 25 de Novembro e Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas em 1976, destacando a sua contribuição para a transição democrática.

“Em Novembro de 2025, como em Abril de 2024, essa data primeira, celebramos estes valores e estes predicados, gratidão às nossas forças armadas sempre, em nome de Portugal”, afirmou.

Questionado se lhe parece que organizar esta parada militar faz sentido, o Presidente da República respondeu: “Claro”.

“Em 1976, 1977, 1978, 1979, com o general Eanes como Presidente, houve sempre”, disse.

No final da cerimónia, o Presidente considerou que a parada militar “correu muito, muito bem” .