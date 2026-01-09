Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As afirmações, à BBC, surgem depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido que uma operação militar dirigida à Colômbia "soa bem", na sequência de ataques dos EUA à Venezuela e da captura de Nicolás Maduro. Trump tem ainda dirigido ameaças verbais a Petro, incluindo a expressão "watch your ass", condenada pelo líder colombiano.

Apesar de ter existido uma chamada telefónica entre os dois presidentes, na qual Trump falou numa reaproximação e num eventual encontro na Casa Branca, Petro considerou que as relações não melhoraram de forma significativa. O chefe de Estado colombiano revelou que a conversa durou cerca de uma hora e incidiu sobretudo sobre tráfico de droga, a situação na Venezuela e o papel dos EUA na região.

Petro criticou também duramente a política migratória norte-americana, acusando agentes do ICE de atuarem como "brigadas nazis", numa referência às operações de imigração intensificadas pela administração Trump. Segundo o presidente colombiano, estas ações não só perseguem cidadãos latino-americanos como já resultaram na morte de cidadãos norte-americanos.

