Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Não é fácil ganhar milhões".

Esta é uma frase que pode parecer estranha, mas aparentemente não é. Aliás, é mesmo das frases que psicólogos mais usam quando são procurados por pessoas que acabaram de ficar milionárias, de um dia para o outro.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Sejam heranças, prémios de lotaria, ou outros, se envolverem demasiados zeros, a probabilidade de elevarem os níveis de ansiedade nas pessoas é enorme.

"Nem todas as pessoas são iguais, mas é muito normal que precisem de ajuda. É um momento que muda a vida, e os vencedores, precisam de saber que não precisam tomar todas as decisões imediatamente. O facto de pensarem que têm de ir logo gastar dinheiro, aplicar, etc, eleva os níveis de ansiedade, o que pode levar posteriormente à má gestão do dinheiro recebido", diz Patrícia Domingos, psicóloga do Porto que já acompanhou alguns casos de "novos milionários".

"O que procuro fazer é que tentem entender o impacto emocional do dinheiro. É muito importante que eles percebam que as emoções podem influenciar as decisões financeiras, desde o momento em que se ganha ou herda o dinheiro até ao impulso de comprar algo ou ao medo de investir", diz, referindo outros conselhos que são dados.

"É um momento que muda a vida, e eles, os vencedores, precisam de saber que não precisam tomar todas as decisões imediatamente" Patrícia Domingos

"Felizmente, a grande maioria que chega ao meu consultório já entrou em contato com especialistas financeiros, vêm aqui para receber outro tipo de conselhos. Nós não podemos dizer como vai gastar o dinheiro, ou como não vai. O apoio que se dá é de outro âmbito. Queremos ajudar as pessoas a lidar com o problema de ter muito dinheiro, porque de facto torna-se um problema em muitos aspetos. O que fazemos é com que as pessoas percebam, posteriormente, que o dinheiro não deve ser um problema, mas sim uma ajuda", salientou.

Covid-19: Parlamento aprova na generalidade prolongamento de moratórias bancárias por seis meses créditos: 24

Carlos Pereira é outro psicólogo que trabalha em Lisboa, e que destaca também a importância das perguntas que as pessoas que recebem muito dinheiro têm de fazer a si próprias, mas também as respostas que, por exemplo, têm de dar às crianças.

"São muitas as perguntas que as pessoas fazem, mas muitas não sabem fazer as perguntas corretas. Primeiro que tudo, têm de se questionar em que momento das suas vidas estão, para perceber como utilizar o dinheiro. Depois há a questão de saberem se querem manter o anonimato do que receberam, que é muito importante. E depois há os filhos, procurar encontrar a melhor maneira de transmitir que os pais receberam muito dinheiro. Este é um passo muito importante, dependendo da idade dos filhos, uns podem prejudicar-se nas escolas e outros, por exemplo, nos empregos. É preciso muito cuidado não só quando se recebe muito dinheiro, e como gerimos isso, mas também quando transmitimos aos filhos essa mesma informação", diz, destacando o papel dos psicólogos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

"Nós existimos para tentar ajudar. Não somos a solução, apenas queremos demonstrar às pessoas que há caminhos para serem percorridos. Nem sequer escolhemos o melhor caminho, não há bom ou mau para nós, as pessoas é que têm de o perceber. É evidente que receber muito dinheiro de um dia para o outro gera muita ansiedade. Pode causar mais problemas que soluções no imediato, por isso é muito importante estarem bem preparados. Receber a notícia é uma coisa, receber o dinheiro é outra", refere.

"Primeiro que tudo, têm de se questionar em que momento das suas vidas estão, para perceber como utilizar o dinheiro. Depois há a questão de saberem se querem manter o anonimato do que receberam, que é muito importante. E depois há os filhos, a forma de dizer que os pais receberam muito dinheiro" Carlos Pereira

A ansiedade financeira é um sentimento de preocupação geralmente associado a dívidas, despesas ou investimentos, mas estes especialistas entendem que nestes casos os indícios são semelhantes.

"É um stress financeiro como qualquer outros. Pode mesmo interferir no dia-a-dia, assim como afetar o bem-estar mental e físico, levando a crises de ansiedade, depressão, problemas cardíacos, insónias, etc", concluiu Carlos Pereira, salientando que .

Para o psicólogo, "mais dinheiro traz mais responsabilidades".

"Quando as pessoas não têm muito dinheiro, também não têm preocupações com questões fiscais ou de investimentos. Depois quando têm, surgem estes problemas. O que fazer, quando fazer, tudo isto traz mais responsabilidades, mais dinheiro traz mais responsabilidades", concluiu.

Ajuda psicológica na Santa Casa

O Euromilhões chegou a Portugal em 2004 e nesse mesmo ano o Departamento dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) inaugurou o Gabinete de Apoio ao Alto Premiado (GAAP).

É um departamento que coloca à disposição dos premiados, com psicólogos, e de atendimento personalizado. "Os elevados montantes dos prémios podem causar riscos inerentes à gestão de capitais elevados e até sérias pressões psicológicas nos premiados", diz o GAAP, salientando ainda que compete a este departamento "disponibilizar ao alto premiado um canal de comunicação directo para a resolução de eventuais situações relacionadas com o prémio".

Os passos a tomar pelos premiados passam por ligar para a linha direta dos Jogos da SCML e só depois o GAAP inicia o seu trabalho, disponibilizando então o tal apoio psicológico, mas também uma análise à gestão financeira e a questões de segurança até à entrega do prémio.

Desde o início do Euromilhões em Portugal, foram mais de 70 as pessoas que receberam algumas avultadas somas de dinheiro, mas a verdade é que até ao momento "foram muito poucas" aquelas que pediram ajuda ao GAAP.