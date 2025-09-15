Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a concessionária, a Lusoponte, a interrupção deve-se ao cumprimento do Programa de Monitorização Estrutural, já previamente estabelecido. Será a décima vez que esta operação é realizada desde a abertura da infraestrutura, em 1998.

Durante o período de encerramento, os condutores deverão optar pela Ponte 25 de Abril como alternativa. No entanto, recorda-se que na travessia do Tejo por Almada/Lisboa existem restrições específicas para o transporte de matérias perigosas, autorizado apenas entre as 2h00 e as 5h00.

A empresa responsável agradece a compreensão dos automobilistas para os incómodos que possam resultar desta intervenção temporária.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.