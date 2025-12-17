Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado da PSP, a ocorrência registou-se cerca das 20h15, quando o progenitor da criança se deslocou, “em estado de grande aflição”, à Esquadra da Brandoa, alertando que a filha se encontrava a sufocar. De imediato, polícias da Esquadra de Investigação Criminal da Amadora acompanharam o cidadão até à residência.

Já no local, os agentes verificaram que o bebé apresentava “sinais evidentes de asfixia, nomeadamente alteração da coloração da pele”. Perante a gravidade da situação, os polícias iniciaram prontamente “manobras de desobstrução das vias aéreas”, conseguindo reverter o quadro clínico.

De acordo com a PSP, a intervenção permitiu que a criança recuperasse a respiração, começasse a chorar e apresentasse novamente coloração normal da pele, afastando “o perigo iminente de vida”.

Poucos minutos depois, os Bombeiros Voluntários da Amadora chegaram ao local, confirmaram a estabilidade do bebé e procederam ao seu transporte para o Hospital São Francisco Xavier, onde ficou em observação médica.

A PSP refere ainda que, de acordo com a informação recolhida, a situação terá sido causada pela ingestão acidental de um pequeno objeto enquanto a criança brincava.

No comunicado, a Polícia de Segurança Pública releva a “pronta intervenção dos seus elementos”, sublinhando “a importância da formação em primeiros socorros, bem como da rápida articulação com os meios de emergência, fatores determinantes para a preservação da vida humana”.

A PSP deixa também um alerta a pais e cuidadores para a necessidade de especial atenção à segurança de bebés e crianças, em particular no que diz respeito a pequenos objetos suscetíveis de provocar asfixia.

