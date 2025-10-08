Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, os montantes, "dissipados por um total de 16 contas bancárias, e ainda por determinar na totalidade, poderão ascender a vários milhões de euros".

"Em causa está um modus operandi envolvendo a utilização de métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas 'Mbway', esquemas de colocação de 'Likes' em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas", é frisado.

As autoridades dizem ainda que "a investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Guarda, conseguiu já, nesta fase, identificar 4 mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas".

A PJ adianta que "até ao momento foram identificadas cerca de 1500 vítimas, maioritariamente residentes no estrangeiro".

"Os detidos, respetivamente com 26 e 42 anos de idade, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", remata a PJ.

