Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, desencadeada ontem, resultou na detenção de três pessoas — dois homens e uma mulher, com idades entre 21 e 24 anos — suspeitas de enviarem encomendas com droga para diversos pontos da Europa.

Segundo a PJ, a investigação decorria há cerca de três meses, após a descoberta de uma encomenda com aproximadamente 500 gramas de liamba, depositada numa loja dos CTT no concelho da Maia e destinada aos Países Baixos. Outras remessas ilícitas foram posteriormente detetadas e apreendidas em lojas do Grande Porto.

As encomendas, de variados pesos e formatos, continham liamba e haxixe, e destinavam-se a clientes nacionais e estrangeiros. Nas residências dos suspeitos, foram apreendidos estupefacientes, incluindo liamba, haxixe e MDMA, bem como balanças de precisão, sacos e máquinas de embalar em vácuo, todos associados à atividade ilícita.

Os três detidos, sem antecedentes criminais conhecidos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas (fonte: Polícia Judiciária).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.