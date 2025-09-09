Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, a droga encontrava-se no interior da bagagem de um dos detidos e tinha sido transportada a partir de um país asiático.

Os suspeitos, um homem de 38 anos e uma mulher de 31, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, aguardando o desenrolar do inquérito.

As autoridades sublinham que esta ação se insere num conjunto de operações regulares para prevenir e reprimir a entrada de droga em Portugal por via aérea. As investigações permanecem em curso.