A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois cidadãos estrangeiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por tráfico de estupefacientes. Na operação, realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, foram apreendidos cerca de 40 quilogramas de cannabis.
Segundo a PJ, a droga encontrava-se no interior da bagagem de um dos detidos e tinha sido transportada a partir de um país asiático.
Os suspeitos, um homem de 38 anos e uma mulher de 31, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, aguardando o desenrolar do inquérito.
As autoridades sublinham que esta ação se insere num conjunto de operações regulares para prevenir e reprimir a entrada de droga em Portugal por via aérea. As investigações permanecem em curso.
