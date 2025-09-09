Esta é a primeira nomeação de Escária conhecida após a descoberta de envelopes com 75.800 euros na sua sala de trabalho, no gabinete do primeiro-ministro, que contribuiu para a demissão de António Costa em novembro de 2023.

Escária foi anunciado através de uma nota da instituição: “Professor Doutor Vítor Escária é o novo Diretor do ISG. Estamos a iniciar um novo capítulo na história do Instituto Superior de Gestão com energia renovada e com ambição no reforço da nossa missão enquanto Instituição de Ensino Superior de Excelência”.

“É autor de diversos artigos científicos em revistas científicas. Supervisionou ainda diversas dissertações de mestrado e várias teses de doutoramento. Tem como áreas de especialização a economia do mercado de trabalho e a política económica”.

Vitor Escária foi assessor de José Sócrates entre 2005 e 2011, tendo em 2012 passado para o setor privado, através da sociedade Iguarivarius. Voltou à vida política em abril de 2015, quando foi anunciado como um dos 12 “sábios” que iriam ajudar a preparar o programa macroeconómico com que António Costa se ia apresentar a votos. Com a entrada de Costa como primeiro-ministro, Escária foi nomeado assessor principal do gabinete do primeiro-ministro.

Ficou nesse posto até julho de 2017, altura em que se demitiu na sequência das polémicas viagens pagas pela Galp a membros do Governo para assistirem a jogos da seleção nacional de futebol no Euro2016, tendo chegado a ser constituído arguido neste caso.

O processo foi arquivado e o economista voltou a entrar em São Bento, desta vez para ser chefe de gabinete de António Costa, formalizando uma relação que existia no plano informal – no tempo em que não esteve no gabinete, Escária chegou a acompanhar o antigo primeiro-ministro em reuniões com líderes europeus durante as negociações do Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia e a preparação do quadro comunitário seguinte, através da Agência de Desenvolvimento e Coesão.

Vítor Escária é desde novembro de 2023 arguido no processo Influencer e, mais tarde, foi também constituído arguido num outro processo extraído deste que investiga uma alegada violação do segredo de Estado.