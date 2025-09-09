Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta é a segunda vitória de Portugal, em duas jornadas disputadas do apuramento para o Mundial de 2026.

A seleção portuguesa começou a perder, com a Hungria a inaugurar o marcador aos 21 minutos por Barnabás Varga. Ainda na primeira parte, Bernardo Silva, aos 36 minutos, empatou o encontro.

Na segunda parte, Cristiano Ronaldo colocou a seleção das quinas em vantagem, mas nos últimos minutos a Hungria empatou, novamente por Barnabás Varga. Aos 86 minutos, João Cancelo marcou o golo da vitória.