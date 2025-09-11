Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
As inundações, que atingiram grande parte da ilha, levaram rios a transbordar, arrastaram casas e danificaram estradas e pontes. Embora a chuva tenha parado e os níveis de água estejam a descer, as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes, com duas pessoas ainda desaparecidas em Denpasar, capital da ilha, onde foram registadas oito das vítimas mortais.
Segundo as autoridades locais, outras três pessoas morreram em Gianyar, duas em Jembrana — arrastadas pela corrente elétrica após contacto com cabos de energia — e uma em Badung.
“As pessoas aqui ficaram em choque. As cheias foram tão graves que ninguém esperava. Pensei que Bali tinha drenagem suficiente”, disse uma residente, Tasha, à BBC News Indonésia.
As chuvas intensas também causaram deslizamentos de terras, o fecho de estradas principais e danos em pelo menos duas pontes. Mais de uma centena de residentes tiveram de ser retirados das suas casas e acolhidos em abrigos temporários.
O governo provincial declarou estado de emergência por uma semana, enquanto o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, apresentou condolências e ordenou às agências competentes que atuassem “com rapidez” e com “ajuda direcionada”.
As condições meteorológicas afetaram ainda áreas turísticas populares, com hotéis e negócios a enfrentarem dificuldades. Autoridades locais admitiram que o lixo acumulado nos sistemas de drenagem agravou os efeitos das cheias, expondo problemas crónicos de infraestrutura e de gestão de resíduos na ilha.
A estação climatológica de Bali registou mais de 385 mm de chuva em apenas 24 horas, um valor considerado extremo. Apesar de estar ainda sob alerta meteorológico severo, prevê-se que a intensidade da chuva diminua a partir de quinta-feira.
Bali não foi a única região atingida: na província vizinha de East Nusa Tenggara, pelo menos três pessoas morreram, duas ficaram feridas e quatro estão desaparecidas devido às enxurradas.
As autoridades alertam que fenómenos extremos como inundações repentinas e deslizamentos de terra tornam-se cada vez mais frequentes durante a estação chuvosa, agravados pelo impacto das alterações climáticas no arquipélago indonésio.
