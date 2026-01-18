Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Paulo Raimundo lamenta que o resultado não tenha permitido afastar as políticas de direita e recomenda o voto "contra a candidatura de André Ventura" na segunda volta das presidenciais.
António Filipe, candidato apoiado pelo Partido Comunista Português, acredita que "muitas pessoas" que teriam votado na sua candidatura votaram Seguro, com receio de uma vitória de um candidato da extrema-direita.
Apesar disso, acredita que "a campanha valeu a pena, foi honesta e elevada". E faz suas as palavras de Paulo Raimundo, sugerindo um voto em António José Seguro contra André Ventura na segunda volta.
