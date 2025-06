Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado enviado às redações, a autarquia afirmou que "não estão a ocorrer despejos em massa, nem existe qualquer programa de despejos diários".

Segundo o município, atualmente estão em curso 615 procedimentos administrativos de resolução de contrato de arrendamento municipal em todo o concelho. Desses, 269 ocorrem na Urbanização Terraços da Ponte (anteriormente

conhecida como Quinta do Mocho), a maior do concelho, composta por 91 edifícios e 768 inquilinos ativos.

O valor médio das rendas nesta urbanização é de cerca de 150 euros mensais, determinado com base nos rendimentos e composição familiar dos arrendatários.

Segundo a Câmara Municipal de Loures, desde o início do ano foram concretizadas nesta urbanização 25 resoluções de contrato de arrendamento por incumprimento contratual, após esgotadas todas as etapas procedimentais.

"Isto significa que, o Município de Loures privilegia regularização voluntária, mas não pode deixar arrastar situações de incumprimento que põem em causa o acesso a uma habitação digna às famílias que se encontram em lista de espera", lê-se no comunicado.

A autarquia esclareceu que apenas desencadeia o processo de resolução contratual em casos de incumprimento objetivo e comprovado, como:

Dívida de rendas superior a três meses, sem adesão a plano de pagamento

Ocupação indevida do fogo por terceiros

Ausência de residência permanente no local

Falta de entrega de documentação obrigatória

"Todos os inquilinos abrangidos foram formalmente notificados e convidados a regularizar a sua situação, através de cartas, contactos telefónicos, visitas técnicas e reuniões", adianta a Câmara.

Está em vigor o Plano Extraordinário de Recuperação de Créditos e Regularização de Dívidas, que permite pagar dívidas em até 60 prestações mensais (cinco anos), com possibilidade de prazos mais alargados em casos excecionais.

Graças a estas medidas, o número de incumpridores no parque habitacional municipal caiu de 55% em 2021 para 18,5% atualmente.

A Câmara lembra ainda que é proprietária de 2.500 fogos de habitação municipal e tem cerca de 1.000 munícipes em lista de espera por um lar em regime de arrendamento apoiado. A gestão do parque habitacional, diz a autarquia, deve garantir justiça e equidade, sendo injustificável que famílias cumpridoras fiquem sem resposta por causa da inação perante incumprimentos.

No fim do comunicado, a Câmara lamenta que "um comunicado de um movimento tenha sido veiculado amplamente nos meios de comunicação social portugueses sem que, com a suficiente antecedência, tenha sido dada a possibilidade ao Município para fornecer os esclarecimentos agora feitos".