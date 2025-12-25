Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A missa decorreu na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde a celebração natalícia voltou a realizar-se após mais de três décadas. Durante o sermão, o Papa apelou a uma maior proximidade com a dor alheia, sublinhando que “Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros”.

Num dos momentos mais marcantes da homilia, Leão XIV evocou a situação em Gaza e a realidade dos deslocados em várias partes do mundo. “Como não pensar nas tendas em Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio, e nas de tantos outros deslocados internos e refugiados em todos os continentes, ou nos abrigos improvisados de milhares de pessoas sem-teto nas nossas cidades?”, questionou.

O Papa sublinhou ainda que a paz começa quando a dor dos outros deixa de ser ignorada. “Só quando a fragilidade alheia nos fere o coração, quando a dor alheia destrói as nossas certezas inabaláveis, é que a paz começa”, afirmou.

Referindo-se ao papel da Igreja, sobretudo nesta época natalícia, Leão XIV defendeu que a sua missão não passa pela imposição, mas pela escuta e pela presença. A Igreja, disse, não está “ao serviço de uma palavra opressora, pois estas já estão em toda a parte”, mas sim “de uma presença que desperta o bem, que conhece a sua eficácia, que não reivindica o monopólio”.

Na mesma linha, deixou um apelo ao diálogo, afirmando que apenas haverá paz quando “os monólogos forem interrompidos”.

