A sondagem, realizada em seis países da Europa Ocidental (incluindo o Reino Unido), mostra também que os próprios britânicos estão, em maioria, a favor de regressar à UE — mas apenas se puderem manter as derrogações anteriores, como não adotar o euro ou permanecer fora do espaço Schengen.

De acordo com o The Guardian, este cenário configura um “impasse na opinião pública”: apesar do crescente apoio à reintegração, tanto internamente como externamente, não há sinal de que o governo trabalhista britânico — que recentemente negociou um “reset” nas relações com Bruxelas — esteja disposto a reabrir formalmente o processo de adesão.

Apoio ao regresso… com condições

O apoio ao regresso do Reino Unido varia entre 51% em Itália e 63% na Alemanha. Mas o cenário muda quando os inquiridos são confrontados com a hipótese de o Reino Unido regressar com os mesmos privilégios de antes.

Apenas 19% a 22% dos inquiridos nos quatro maiores países da UE acreditam que o Reino Unido deveria poder regressar "como se nunca tivesse saído", mantendo os seus opt-outs. Em contraste, entre 58% e 62% defendem que o país só deve voltar se aceitar todas as regras e políticas da UE, incluindo o euro e Schengen.

Quando questionados se aceitariam o regresso do Reino Unido apenas sob a condição de manter os antigos privilégios, entre 41% e 52% dos europeus opuseram-se a essa ideia, contra apenas 33% a 36% que aceitariam.

O que dizem os britânicos?

No Reino Unido, 54% dos eleitores apoiam o regresso à UE quando a pergunta é feita de forma genérica. Mas esse apoio desce para 36% se isso implicar abdicar das isenções anteriores. Neste cenário, 45% dos britânicos opõem-se ao regresso.

Mesmo entre os eleitores que votaram “Remain” em 2016, ou que apoiam partidos pró-europeus como os Trabalhistas e os Liberais Democratas, o apoio ao regresso com condições integrais cai significativamente: entre 25 e 31 pontos percentuais.

Entre os eleitores pró-Brexit, a queda é ainda mais acentuada. Apenas 10% dos que votaram "Leave" apoiariam o regresso nestes termos; entre os eleitores Conservadores o número desce para 12%, e entre os apoiantes do Reform UK, para apenas 9%.

Dinamarca e Escócia

A Dinamarca foi a exceção no panorama europeu. 72% dos dinamarqueses apoiam o regresso britânico à UE e, ao contrário dos restantes países, 43% aceitariam que o Reino Unido mantivesse os opt-outs anteriores — o que pode ser explicado pelo facto de a Dinamarca também beneficiar de isenções semelhantes em políticas-chave da UE.

A sondagem da YouGov também revelou que entre 63% e 75% dos inquiridos nos cinco países europeus continentais apoiariam a entrada de uma Escócia independente na União Europeia.