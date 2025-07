Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma ave está a causar estragos nas plantações e a gerar frustração entre os agricultores no nordeste de Itália: o flamingo. A espécie encontrou um novo habitat nos campos alagados de arroz da província de Ferrara, situada entre Veneza e Ravena, conta o The Guardian.

Embora os flamingos não se alimentem diretamente do arroz, o seu comportamento natural está a provocar danos consideráveis. Ao utilizarem as patas para remexer o solo em busca de moluscos, algas e insetos, acabam por perturbar a plantação, danificando as raízes do arroz e comprometendo o crescimento da cultura.

A presença destas aves, que se fixaram na região apenas nos últimos anos, levou os agricultores a adotar medidas de dissuasão improváveis: buzinas, tambores batidos ruidosamente e até pequenos canhões de gás que produzem estrondos. No entanto, estas estratégias têm-se revelado ineficazes, uma vez que os flamingos simplesmente voam para outro arrozal nas imediações e recomeçam o ciclo de destruição.

A origem dos flamingos parece estar relacionada com a reserva natural dos vales de Comacchio, localizada nas proximidades da foz do rio Pó, o mais extenso de Itália. A região costeira acolheu estas aves desde o ano 2000, quando uma vaga de seca no sul de Espanha as forçou a procurar novos locais de nidificação mais a leste.